Україна очікує, що державна влада та громадянське суспільство Чеської Республіки дадуть оцінку заявам спікера Палати депутатів Томі Окамури з погляду їх сумісності з його посадою, заявив Надзвичайний і повноважний посол України у Чехії Василь Зварич.

Заяву Зварич розмістив у своєму профілі в Facebook у вівторок.

“Образливі та сповнені ненависті заяви Томіо Окамури на адресу України та українців, озвучені сьогодні у його новорічній промові, ми розцінюємо як його особисту позицію, сформовану, очевидно, під впливом російської пропаганди.

Слова, які він дозволив собі щодо моїх співвітчизників та України, зокрема щодо демократично обраного керівництва Української держави, є негідними й абсолютно неприйнятними. Вони суперечать принципам демократичного суспільства та цінностям, на яких ґрунтується Чеська Республіка як невідʼємна частина європейської спільноти.

Очікуємо, що органи державної влади та громадянське суспільство Чехії нададуть належну оцінку цим заявам і їх відповідності високій державній посаді, яку обіймає цей політик”, – йдеться у повідомленні.

За повідомленням ресурсу Česke noviny (CTK) спікер Палати депутатів Томі Окамура (СДПН) “укотре висловився в соціальних мережах проти надання зброї Україні”.

“Я вважаю, що наша республіка зістрибне з брюссельського поїзда, який, попри попередження уряду США, прямує до Третьої світової війни… Я розумію, що для Заходу вигідно, коли ми платимо західним збройовим компаніям за неефективну зброю, яку росіяни витрачатимуть ще до того, як вона потрапить на фронт”, – цитує CTK голову Палати депутатів.

“Гроші течуть у всіх напрямках, і кожен щось отримує з цього бізнесу. Західні компанії та уряди, а також українські злодії навколо хунти Зеленського, які будують туалети із золота… Нехай крадуть, але не у наших, і нехай такої країни не буде в Європейському Союзі”, – цитує фрагмент виступу Окамури CTK.