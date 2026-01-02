За даними мінекономрозвитку рф, у листопаді 2025 року ВВП росії зріс лише на 0,1% у річному вимірі. Це найгірший показник із початку 2023 року і фактичний сигнал про вхід економіки в стагнацію.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації, передає Інше ТВ.

Вперше за дев’ять місяців промислове виробництво пішло в мінус (-0,7%). Очевидно, що йдеться тут не про сезонні коливання, адже саме промисловість була основою «воєнного зростання», яке формально утримував економічні показники у 2023–2024 роках.

Навіть лояльні до кремля аналітики фіксують різке зростання ризику рецесії у 2026 році. Вони констатують: модель економіки, що трималася на трьох опорах — бюджетному накачуванні, імпортозаміщенні та примусовому кредитуванні, — вичерпала себе.

Це прямий наслідок війни та управлінської неадекватності кремля. Влада рф свідомо продовжує агресію, навіть коли економічної бази для цього уже недостатньо. Економіка рф заходить у глухий кут. І чим довше кремль ігнорує реальність, тим болючішими будуть наслідки.

