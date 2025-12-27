Російська фінансова та інституційна система дедалі глибше занурюється в режим керованого хаосу.

Про це інформує Служба зовнішньої розвідки України.

Центробанк рф визнав фактичний крах стандартів розкриття інформації: з 2027 року фінансові організації планують зобов’язати публікувати лише знеособлені дані про структуру власності. Після 2022 року банкам і страховикам дозволили не розкривати відомості про власників і менеджмент, посилаючись на санкційні ризики. Результат – із 352 кредитних організацій структуру власності нині розкривають лише три банки, тобто менше 1 %.

Запропонований регулятором «компроміс» передбачає формальні відповіді «так/ні» щодо наявності осіб із суттєвим впливом, «недружніх» нерезидентів чи проблемних бенефіціарів, причому форму заповнюватиме сам центробанк. Це підкреслює: ринок не здатен забезпечити навіть мінімальну відкритість без ручного контролю. Нормативну базу обіцяють ухвалити у 2026-му, а запустити – не раніше квітня 2027-го.

Паралельно держава рухається у зворотному напрямку і в інших сферах. До держдуми внесений пакет законопроєктів, що скасовує регулярні декларації про доходи для російських держслужбовців. Депутати і сенатори назвали це «крок у боротьбі з корупцією», що лише посилює розрив між риторикою та реальними механізмами контролю.

На тлі інституційної деградації загострюється економічна напруженість. Третина малих і середніх підприємців у рф не виключають закриття бізнесу протягом півроку. Банки різко скоротили споживче кредитування: POS-кредити схвалюють лише кожному десятому клієнту, а частка відмов у листопаді сягнула до 90 %. Водночас ломбарди за січень–вересень отримали 9,6 млрд руб. чистого прибутку – на 54 % більше, ніж роком раніше, що є непрямим індикатором падіння платоспроможності населення.

Фінансові проблеми охопили й держсектор. У 2025 році обсяги неплатежів держкомпаній бізнесу за контрактами держзакупівель зросли у 2,7 рази: з 200 кейсів на 1,5 млрд руб. у 2024-му до 548 випадків майже на 4,03 млрд руб. Компанії затримують виплати на один–три місяці, фактично кредитуючись за рахунок підрядників. Причини – падіння доходів і висока вартість позик. Додатковим сигналом розладу стала кіберсфера: 73 % усіх витоків даних у 2025 році припали на саме держсектор. Очікування бізнесу й працівників також сумні: лише 13 % росіян сподіваються отримати річну премію.

Сукупно ці тенденції формують картину ринку, що дедалі більше віддаляється від глобальних стандартів і консервується у стані закритості, недовіри та системного хаосу.

Нагадаємо також, що Російські бізнес-асоціації заявили про глибоку промислову кризу – найглибшу за останні 30 років