У Росії представники великого бізнесу публічно попередили про найглибшу кризу в промисловості з середини 1990‑х років. За їхніми словами, виробничий сектор опинився під безпрецедентним тиском через санкції, технологічну ізоляцію та різке зростання витрат на логістику й сировину, пише Перший бізнесовий.

Керівники провідних компаній повідомляють, що багато підприємств працюють на межі можливостей: обладнання швидко зношується, а доступ до сучасних технологій фактично заблокований. Особливо складна ситуація у машинобудуванні, хімічній промисловості та металургії, де залежність від імпортних компонентів була критичною ще до початку повномасштабної війни.

Бізнес також фіксує падіння внутрішнього попиту, що посилює кризові явища. Частина підприємств уже скорочує виробничі лінії, переводить працівників на неповний робочий тиждень або готується до масових зупинок. Деякі компанії прямо заявляють, що не зможуть утримувати нинішні обсяги виробництва без державної підтримки.

Аналітики зазначають, що нинішня криза має системний характер: вона охоплює не лише окремі галузі, а всю промислову структуру Росії. Експерти прогнозують, що без доступу до західних технологій та інвестицій відновлення може затягнутися на роки.

Нагадаємо, Уряд РФ традиційно запевняє, що ситуація «стабільна», однак бізнес‑спільнота наполягає на термінових антикризових заходах, щоб уникнути подальшого падіння виробництва та зростання безробіття.