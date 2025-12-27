З ночі триває ракетно-дронова атака на Україну, основна ціль якої – столиця. Зараз у Києві повідомляють по пожежі і прильоти.

Так, пошкоджений житловий будинок неподалік ЖК «Рівʼєра». Також є прильоти поблизу станції метро «Славутич» і мосту, удари зафіксовані й по розташованій поруч ТЕЦ. Територію накрив густий чорний дим.

Уламки влучили в 24-поверховий будинок у Києві, палає на верхньому поверсі, повідомив Кличко.

У Дніпровському районі Києва зафіксовано пошкодження 18-поверхового житлового будинку на рівні 4 поверху. Є займання. Служби слідують на місце.