У Росії зафіксували сплеск захворюваності на геморагічну лихоманку з нирковим синдромом, також відому як “щуряча”. З початку року інфекцією, яку переносять гризуни, заразилися понад 3,3 тисячі росіян – у 1,5 раза більше, ніж за аналогічний період минулого року. Про це свідчать дані Казанського науково-дослідного інституту епідеміології та мікробіології Росспоживнагляду, інформують росЗМІ, пише Кореспондент.

Випадки захворювання на “щурячу лихоманку” зафіксовані у восьми федеральних округах та 54 регіонах РФ. Різке зростання кількості заражень спостерігається на Далекому Сході, Уралі та у Центральній Росії. Водночас понад 80% випадків припадає на Приволзький федеральний округ. Фахівці пояснили це аномально високими температурами, які трималися у листопаді та грудні, через що в багатьох регіонах сталося нашестя гризунів.

Втім, 86% хворих на “щурячу лихоманку” – міські жителі. Представниця Росспоживнагляду в Удмуртській Республіці Анастасія Сидорова пояснила це тим, що люди відвідують власні дачні ділянки, де і заражаються.

Захворювання небезпечне тим, що ранні етапи його прояву можуть нагадувати грип або інші застудні інфекції з вираженим лихоманковим синдромом. Вакцини від геморагічної лихоманки немає: пацієнтів лікують за умов стаціонару, впливаючи на основні симптоми захворювання. Профілактика заснована на суворому дотриманні гігієни. Необхідно ретельно мити руки та продукти, користуватися масками та респіраторами при роботі в приміщеннях, де можуть мешкати миші або щури.