Останнім часом у Миколаєві та й у інших містах відкриваються “Чебуречні” і “Біляшні”. Хто і як отримує дозволи на такі міні-кухні там, де їх не має бути, розмова окрема. Сьогодні справа про інше. Як розповіли миколаївські поціновувачі традиційного фастфуду, біляші там продають так собі – як на 60 грн. м’яса там тільки щоб понюхати. Тому, йдучи назустріч побажанням читачів, ІншеТВ пропонує вам приготувати біляші самостійно. Тим більше, що у цьому немає нічого складного.

Отже, ми знайшли поради кухарів, які розповіли, як приготувати пухкі домашні біляші.

Інгредієнти для тіста:

1 кг борошна, 250 мл води, 250 мл молока, 2 яйця, 10 г сухих дріжджів, 2 чайні ложки солі, 2 столові ложки цукру, 60 г вершкового масла, 50 мл соняшникової олії.

Інгредієнти для начинки:

300–350 г м’яса (свинина або суміш зі яловичиною), приблизно 300 г ріпчастої цибулі, сіль, перець та спеції за смаком, 40 мл молока або води.

Спосіб приготування

Для початку потрібно змішати тепле молоко й воду в одній мисці. Така комбінація робить тісто ніжним і запобігає пригоранню під час смаження. У молочно-водну основу додаємо сіль і цукор, добре перемішуємо, поки вони повністю не розчиняться. Дріжджі потрібно активувати окремо: змішуємо їх із кількома ложками теплого молока, цукром та невеликою кількістю борошна, після чого залишаємо на кілька хвилин, доки маса не стане пишною.

У миску з молоком просіюємо склянку борошна з одного кілограма, даємо суміші стати більш густою, не переймаючись дрібними грудочками. Додаємо два жовтки та розтоплене вершкове масло, перемішуємо, а тоді вливаємо підняті дріжджі. Після цього поступово вводимо просіяне борошно, працюючи частинами, щоб тісто стало еластичним і м’яким.

Коли залишається приблизно дві склянки, всипаємо їх одразу і добре вимішуємо, не додаючи більше борошна, навіть якщо тісто трохи липне до рук. Вливаємо соняшникову олію й вимішуємо ще кілька хвилин, після чого залишаємо тісто підходити, доки воно не збільшиться удвічі.

Тим часом готуємо начинку. М’ясо подрібнюємо, цибулю дрібно нарізаємо, додаємо сіль, перець та обрані спеції. Вливаємо трохи молока або води, щоб зробити фарш соковитішим, і перемішуємо. Накриваємо начинку плівкою та даємо настоятися, поки підходить тісто.

Коли тісто піднялося, обминаємо його та ділимо навпіл. З частини формуємо невеликі кульки по 50–60 г. Робочу поверхню змащуємо олією й розплющуємо кожну кульку руками, роблячи краї тоншими, ніж середину. У центр кладемо ложку начинки, з’єднуємо краї та формуємо акуратний біляш трохи овальної форми.

Щоб вироби не текли, варто ліпити їх партиями по кілька штук. На сковороді розігріваємо достатню кількість олії, опускаємо біляші швом донизу й смажимо приблизно по чотири хвилини з кожного боку. Готові вироби викладаємо на паперовий рушник, щоб забрати зайвий жир.

За бажанням біляші можна зберігати в холодильнику або заморожувати тісто для наступного використання. Так воно чудово підходить для багатьох інших страв, які також легко приготувати вдома.

Порада: не лийте у фарш забагато рідини – витече у процесі приготування і підгорить під час смаження. І не кладіть забагато начинки – не заліпите як слід, підгорять і будуть неохайними.