Південна Корея заявила, що цього тижня офіційно припинить свою індустрію видобутку ведмежої жовчі, яка зазнає значної критики, хоча близько 200 ведмедів все ще утримуються в загонах та вирощуються для отримання жовчного міхура.

Міністерство клімату, енергетики та навколишнього середовища оголосило, що з 1 січня заборонить розведення та володіння ведмедями, а також видобуток їхньої жовчі. Ця зміна відповідає переглянутому закону про захист прав тварин, який передбачає покарання порушникам на строк до двох або п’яти років позбавлення волі.

Південна Корея є однією з небагатьох країн, які дозволяють вирощувати ведмедів задля їх жовчі, переважно азійських чорних ведмедів, відомих як місячні ведмеді, для традиційної медицини або як їжу, яка, як вважається, сприяє життєвій силі та витривалості, передає CNN.

Але популярність цієї практики різко знизилася за останні два десятиліття у відповідь на запитання про її лікувальні ефекти, впровадження дешевших медичних альтернатив та обізнаність громадськості про жорстоке поводження з тваринами.

Фермери та групи захисту прав тварин погодилися на заборону

Ця заборона є частиною ширшої угоди 2022 року між чиновниками, фермерами та захисниками прав тварин щодо заборони вирощування ведмедів заради жовчі, починаючи з 2026 року. Групи захисту прав тварин відповідають за обробку закупівель ведмедів у фермерів, а уряд створює приміщення для їх утримання.

Цього року було придбано та переміщено до державного заповідника в південній провінції Джеллоа 21 ведмедя. Але 199 ведмедів досі вирощуються на 11 фермах по всій країні, тоді як суперечки щодо суми грошей, яку мають виплатити фермерам за відмову від своїх ведмедів, за словами чиновників, активістів та фермерів, тривають.

Міністерство охорони навколишнього середовища заявило, що фермери, які розводять ведмедів, матимуть шестимісячний пільговий період, але будуть покарані за законом, якщо вони витягуватимуть жовч зі своїх тварин.

«Наш план припинити розведення ведмедів є реалізацією рішучості нашої країни покращити добробут диких тварин та виконати наші відповідні міжнародні зобов’язання», – заявив міністр охорони навколишнього середовища Кім Сунван. «Ми прагнутимемо захищати ведмедів до останнього».

Ведмедівництво почалося в Південній Кореї на початку 1980-х років, коли фермери імпортували ведмедів з Малайзії та інших країн Південно-Східної Азії. Відтоді цю галузь засуджують у всьому світі за те, що ведмедів утримують у маленьких клітках все їхнє життя, поки їх не забивають заради частин тіла.

У 2014 році на фермах Південної Кореї було вирощено близько 1000 ведмедів. Кім Квансу сказав, що багато фермерів з того часу стерилізували своїх ведмедів в обмін на державні компенсації. Він сказав, що деякі ведмеді померли природним шляхом, тоді як інших було забито заради їхньої жовчі або вбито після нападу інших ведмедів, які трималися в тих самих клітках, через відсутність належного догляду.

Більше ведмежих заповідників

Групи захисту прав тварин похвалили уряд Південної Кореї за просування угоди 2022 року, але закликали його створити більші захисні споруди для прийняття врятованих ведмедів.

Уряд стверджує, що в заповіднику провінції Чолла може перебувати до 49 ведмедів, але Кан Дже Вон, активіст Корейської асоціації захисту тварин, сказав, що кількість ведмедів не повинна перевищувати 30. Другий урядовий заклад мав бути створений у квітні, але відкриття було відкладено до 2027 року через повінь.

Кан сказав, що активісти обговорюють з іноземними зоопарками можливість відправки туди деяких врятованих ведмедів.

«Дійсно добре (для уряду) замислитися над індустрією ведмежої жовчі та наполягати на її припиненні, але прикро, що немає достатніх заходів для захисту ведмедів», — сказав Чон Джін Гюн, голова Корейської організації захисту прав тварин у Сеулі. «Немає місця, де ці ведмеді могли б залишатися».

Сангкюн Лі, керівник кампанії Humane World for Animals Korea, також закликав до активнішої участі уряду у вилученні ведмедів, що залишилися, з полону без подальших зволікань.

