₴34,6 млрд податків сплатили резиденти Дія.City за 2025 рік — майже вдвічі більше, ніж за 2024-й.

Про це 10 січня повідомив Перший віцепремʼєр-міністр — Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, передає Інше ТВ.

«Дія.City — це унікальний правовий та податковий простір, який пропонує бізнесу прозорі правила гри та комфортні умови розвитку. Результат — понад 3400 компаній, майже 140 000 працівників та щоразу новий рекорд сплачених податків.

За підсумками 2025 року резиденти Дія.City заплатили в бюджет ₴34,6 млрд — минулого року показник був на рівні ₴18 млрд. Ці гроші дають змогу країні підтримати військо, людей та всю економіку, а компанії завдяки покращеним умовам оподаткування мають змогу розвиватися навіть під час війни», – зазначив Михайло Федоров.

Він назвав компанії, які цього року сплатили найбільше податків. З-поміж них – mono, GreenTech Harvest, SoftServe, GlobalLogic, EPAM Systems.

Як повідомляло Інше ТВ, у 2022 році Дія.City отримала премію Emerging Europe Awards