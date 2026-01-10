Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець підтвердив, що діти, яких з України евакуювали до Туреччини, зазнавали системного фізичного й психологічного насильства.

Про це він повідомив в Telegram.

Нагадаємо, як повідомляло ІншеТВ, Рай чи пекло, про жорстокість та вагітність – в Україні скандал через фільм про евакуацію дітей в Туреччину (ФОТО, ВІДЕО)

Фільм вийшов в кінці листопада, зараз Лубінець підтвердив те, про що розповіли журналісти.

Мій офіційний коментар щодо ситуації з тимчасово переміщеними (евакуйованими) українськими дітьми у Туреччині

-У грудні до мене надходили запити щодо надання коментарів по ситуації з українськими дітьми, тимчасово переміщеними (евакуйованими) до Туреччини, висвітленої в розслідуванні «Слідство.Інфо». Зокрема у відеосюжеті оприлюднено витяги зі звіту Офісу Омбудсмана, складеному за результатами моніторингового візиту до Туреччини, який містить чутливі відомості про грубі порушення прав дитини.

Йдеться про понад 500 дітей із українських закладів системи інституційного догляду й виховання, а також сімейних форм виховання, які після 24 лютого 2022 року були евакуйовані з Дніпропетровщини до Туреччини та розміщені у готелях.

Ще на початку 2024 безпосередньо від дітей, а також з інших джерел, до Офісу Омбудсмана надходила інформація про можливі порушення прав неповнолітніх. З метою верифікації даних, мої представники відвідали на Дніпропетровщині родини, до яких діти були повернуті з Туреччини. Вже у березні я ініціював моніторинговий візит.

Під час нього, за свідченнями вихованців закладів ці діти систематично зазнавали фізичного і психологічного насильства з боку вихователів, а також старших вихованців щодо молодших за віком, зокрема:

дітей тримали в ізоляції. Супроводжуючі особи забороняли вихованцям закладів спілкуватися з психологами турецької сторони, які цілодобово перебували на території готелю, аби діти не повідомили про порушення їхніх прав;

карали позбавленням їжі;

діти могли безконтрольно покидати територію готелю, наражаючи себе на небезпеку в іншій країні.

Всі виявлені порушення підтверджені Головним Омбудсманом Туреччини, який підписав окремий звіт за результатами візиту. Його представники, а також працівники Міністерства сім’ї та соціальних послуг Туреччини безпосередньо були долучені до моніторингу.

Щодо фактів повернення до України вагітних неповнолітніх, то слід чітко розуміти наслідки поширення відповідної інформації.

Публічність — це дуже дієвий інструмент. Його застосуванню має завжди передувати оцінка, порівняння ризиків і користі від оприлюднення певних даних. Слід зауважити, що звіт, складений за результатами візиту, містить відомості, сукупність відомостей про фізичних осіб (зокрема, дітей щодо яких моніторинговою групою встановлено порушення їхніх прав), які ідентифіковані або можуть бути конкретно ідентифіковані (абзац 10 ч.1 статті 2 ЗУ «Про захист персональних даних»), а також іншу чутливу інформацію, доступ до якої обґрунтовано обмежений в інтересах дітей, в тому числі народжених.

Дивує, що в 2023 році представники Мінсоцполітики проводили моніторинг умов перебування цих дітей в Туреччині, однак в офіційному звіті зазначали про їх належний догляд та забезпечення соціальними, медичними та іншими послугами. Водночас турецька сторона зверталася до МЗС України щодо порушень прав евакуйованих дітей. Втім, ці звернення не були належним чином взяті до уваги.

Всі виявлені шокуючі факти були викладені у звіті та надіслані Премʼєр-міністру України та кожному відповідальному органу державної влади з метою вжиття невідкладних заходів реагування. Крім того, до ОГП були направлені матеріали, що можуть свідчити про вчинення жорстокого поводження щодо дітей.

Зазначу:

поширення інформації й матеріалів про дітей щодо яких встановлено порушення їхніх прав у медійну площину, а також в інший спосіб будь-яким третім особам не здійснювалося через чутливість інформації. Дотримання прав дитини, зокрема на захист персональних даних і приватність, є обов’язковим у всіх процесах реагування. Будь-яке розголошення даних, що може ідентифікувати дитину або завдати їй шкоди, неприпустиме й суперечить національному законодавству й міжнародним стандартам.

Враховуючи актуальність питань захисту персональних даних дітей у медіа та інтернеті, запрошую взяти участь у заході «Медіа і персональні дані: стандарти захисту в цифрову епоху», який відбудеться 28 січня в Центрі захисту прав дитини. Особливо запрошую журналістів, зокрема команду «Слідство.Інфо», адже ваша участь буде важливою для повноти обговорення цієї теми.