Відповідне повідомлення він розмістив у своїй соцмережі.

“Іран прагне до свободи, можливо, як ніколи раніше. США готові з цим допомогти”, — написав Трамп.

Схоже, наступні дні будуть вирішальними для Ірану.

Нагадаємо, перед тим президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн теж підтримала іранських протестувальників.

-Вулиці Тегерана, як і вулиці міст по всьому світу, відлунюють кроками іранських жінок і чоловіків, які вимагають свободи. Свободи говорити, збиратися, подорожувати й, передусім, жити вільно. Європа повністю стоїть на їхньому боці. Ми однозначно засуджуємо насильницьке придушення цих законних демонстрацій.

Ми закликаємо до негайного звільнення всіх ув’язнених демонстрантів. Ми закликаємо до відновлення повного доступу до інтернету. І, нарешті, ми закликаємо до поваги до фундаментальних прав, – написала вона.