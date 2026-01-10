Національне антикорупційне бюро провело обшуки у водія ексглави Офісу президента Андрія Єрмака. Під час слідчих дій було вилучено телефони та інші електронні носії. Однак НАБУ не має наміру штучно форсувати розслідування на догоду громадській думці, — повідомляє ZN.UA з посиланням на своїджерела в правоохоронних органах.

Видання стверджує, що за кілька днів до обшуків у Єрмака керівництво НАБУ і САП попередило президента Володимира Зеленського про можливі підозри Андрію Єрмаку і секретарю РНБО Рустему Умерову.

Незважаючи на це, президент призначив їх керівниками української переговорної делегації.

Вже вранці 28 листопада до Офісу президента прийшли з обшуками, а джерела тоді ж уточнили, що Єрмаку готують підозру, пов’язану з його зацікавленістю в одному з будинків кооперативу “Династія”.

Того самого дня Андрія Єрмака було відправлено у відставку, що спричинило ланцюг кадрових перестановок у владі. При цьому підозру ексголові ОП досі не вручено.

“Хоча НАБУ зазвичай намагається оголошувати підозри в день обшуків, це правило не є обов’язковим. Зокрема, кум президента Олексій Чернишов дізнався про суть претензій антикорупційних органів лише через чотири місяці після обшуків”, — коментує ситуацію джерело.

Однак випадок з Єрмаком — безпрецедентний за масштабом фігури та потенційними наслідками.

Джерело в правоохоронних органах підкреслює, що розслідування триває в активній фазі, а в НАБУ усвідомлюють як рівень фігуранта, так і суспільний запит на швидкий результат:

“Водночас бюро не має наміру діяти під тиском заради “одноденного ефекту”. “Причина затримки одна — необхідність зібрати доказову базу, з якою можна йти до суду”, — пояснює співрозмовник.