Як повідомляло Інше ТВ, вчора, 18 січня, у Миколаєві на пішохідному переході Lexus збив пенсіонерку.

Внаслідок автопригоди 66-річну жінку із тілесними ушкодженнями доставили до медичного закладу. На жаль, від отриманих травм жінка згодом померла у лікарні.

Про це повідомили в поліції Миколаївської області, передає Інше ТВ.

Слідчі слідчого управління обласного главку поліції, за процесуального керівництва прокуратури, повідомили водієві позашляховика про підозру за ч. 2ст. 286 КК України.

За скоєне керманичу загрожує до восьми років позбавлення волі.

Досудове розслідування триває, призначено проведення необхідних експертиз. Найближчим часом підозрюваному обиратиметься запобіжний захід.