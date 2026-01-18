Сьогодні, 18 січня, 49-річний водій автомобіля Lexus LX 600 скоїв наїзд на жінку-пішохода, яка перетинала проїзну частину, попередньо, в межах нерегульованого пішохідного переходу, в районі буд. №187 на проспекті Центральному у Миколаєві.

Про це повідомили в поліції Миколаївської області, передає Інше ТВ.

Внаслідок автопригоди 66-річну жінку із тілесними ушкодженнями доставили до медичного закладу.

Нині поліцейські з’ясовують усі обставини автопригоди.

Слідчі кваліфікували подію за ознаками кримінального правопорушення, попередньо, ч. 2 ст. 286 КК України «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило потерпілому тяжке тілесне ушкодження».

Відділ розслідування злочинів у сфері транспорту слідчого управління просить громадян, які володіють будь-якою інформацією про обставини ДТП, звернутись за телефонами: 068-327-44-14, 102.

Як повідомляло Інше ТВ, На Миколаївщині розшукали водія, який вночі збив жінку-пішохода і втік з місця ДТП