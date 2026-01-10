Як повідомляло Інше ТВ, вночі збив жінку-пішохода та втік з місця ДТП – на Миколаївщині шукають транспортний засіб та водія (ФОТО).

У ході оперативно-розшукових та слідчих заходів правоохоронці з’ясували, що дорожньо-транспортну пригоду скоїв 28-річний керманич автомобіля L-200, який зник з місця події, намагаючись таким чином приховати злочин.

Про це повідомили в поліції Миколаївської області, передає Інше ТВ.



Поліцейські затримали зловмисника у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Нині вирішується питання про оголошення затриманому про підозру.

Досудове розслідування, розпочате за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило тяжке тілесне ушкодження», триває.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого. Транспортний засіб правоохоронці вилучили та призначили проведення відповідних експертиз.

