Автомат та понад сотню набоїв вилучили правоохоронці у 33-річного фігуранта. За незаконне зберігання зброї поліцейські затримали чоловіка у процесуальному порядку та повідомили про підозру. За скоєне йому загрожує до семи років ув’язнення.

Про це повідомили в поліції Миколаївської області, передає Інше ТВ.

Ввечері 9 січня до відділення поліції №5 Миколаївського райуправління звернулась мешканка Степівської громади з повідомленням про те, що співмешканець її доньки вчинив конфлікт та шукає зброю.

На виклик негайно прибули слідчо-оперативна група, оперативники та криміналісти місцевого відділку поліції. Заявниця розповіла поліцейським, що між її донькою та її 33-річним співмешканцем виникла сварка, під час якої чоловік почав шукати автомат, який зберігав без законних на те підстав. Задля недопущення подальшої агресії жінка сховала зброю та викликала правоохоронців.

Правоохоронці за силової підтримки сектору реагування патрульної поліції зловмисника затримали.

У ході огляду місця події поліцейські виявили та вилучили автомат АК-74 і 115 набоїв до нього. Усе вилучене направили на проведення експертних досліджень.

Слідчі затримали фігуранта у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та оголосили затриманому про підозру за ч. 1 ст. 263 «Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами». Йому загрожує до семи років позбавлення волі.

Найближчим часом суд обиратиме підозрюваному запобіжний захід. Триває досудове розслідування.

