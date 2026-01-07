Гранати, тротилові шашки, набої різного калібру та наркотичний засіб вилучили правоохоронці за місцем мешкання 34-річного жителя Кривоозерської громади. За незаконне зберігання зброї слідчі вже повідомили йому про підозру. Чоловікові загрожує до семи років увʼязнення.

Про це повідомили в поліції Миколаївської області, передає Інше ТВ.

Правоохоронці провели санкціонований обшук на території домоволодіння фігуранта. Під час слідчих дій правоохоронці вилучили одинадцять гранат із запалами різного типу, дві тротилові шашки, 73 набої різного калібру та подрібнений, готовий до вживання канабіс.

Виявлене у зловмисника озброєння та наркотики направили на проведення експертних досліджень.

Слідчі затримали чоловіка у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та нині повідомили йому про підозру за ч. 1 ст. 263 КК України «Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами». Затриманому загрожує до семи років позбавлення волі.

За висновками експертизи буде прийнято рішення щодо повідомлення зловмиснику про підозру і за фактом незаконного зберігання наркозілля.

Триває досудове розслідування.

