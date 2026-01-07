Сьогодні відбудуться чергові перемовини української делегації з представниками США.

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський після доповіді Рустема Умєрова щодо роботи української переговорної команди у Франції.

«Відбудеться чергова сесія перемовин із представниками Президента Сполучених Штатів, і це вже третя сесія таких перемовин за два дні. Розраховуємо, що будуть обговорені, зокрема, найскладніші питання з базової рамки щодо закінчення війни, а саме – питання щодо Запорізької атомної станції і територій. Також доручив команді обговорити можливі формати зустрічей на лідерському рівні між Україною, іншими державами Європи та Сполученими Штатами.

Україна не ховається від найскладніших питань і ніколи не буде перепоною для миру. Мир має бути достойним. І це залежить від партнерів – чи забезпечать вони реальну готовність Росії закінчити війну. За підсумками цього дня очікую детальну доповідь від нашої переговорної команди. Україну сьогодні представлятимуть на зустрічах Рустем Умєров, Андрій Гнатов, Кирило Буданов, Сергій Кислиця, Давид Арахамія та Олександр Бевз», – зазначив Президент.

Як повідомляло Інше ТВ, Військові бази в Україні та іноземні війська. Про що конкретно домовились у Парижі