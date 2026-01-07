Суд німецького міста Майнц відмовив у продовженні виплат на житло 50-річному студенту, який вже протягом 26 років навчається на різних спеціальностях.

Про це пишуть Spiegel, SWR та Громадське.

Протягом усіх цих років чоловік постійно починав нові курси, але так і не закінчував їх. З 2019 року він отримував державну допомогу на оплату житла. Однак у 2024-му влада відхилила його заявку на допомогу, пояснюючи це тим, що він «не навчається цілеспрямовано і серйозно».

Тоді чоловік звернувся до адміністративного суду Майнца, але там погодилися з владою. У суді зазначили, що студент не знайшов роботу, аби заробити достатньо грошей для оплати оренди квартири. До того ж не можна припустити, що він незабаром закінчить своє навчання.

Ще у своїй першій заявці на житлову допомогу у 2019 році він вказав, що незабаром закінчить навчання. Те саме він стверджував і в останній заявці. Однак, на думку суддів, цього не слід очікувати.

Сам же 50-річний студент відкинув звинувачення в тому, що він не навчається цілеспрямовано. Він стверджує, що причиною такого його тривалого навчання є зміни в системі вищої освіти, пандемія коронавірусу та проблеми зі здоров’ям.

До того ж чоловік зауважував, що його поточна програма з кінознавства, мовляв, недостатньо оснащена, і тому він ще не може закінчити навчання. Він вважав, що судді повинні «оцінити його наполегливість».

А втім, попри усі його аргументи суд Майнца встановив, що 50-річний чоловік не навчається серйозно і зловживає державною житловою допомогою. Тому у виплатах йому відмовили.

У Німеччині допомога на оплату житла вважається зловживанням, якщо заявники, здатні до працевлаштування, не працюють або не збільшують свій дохід в інший спосіб.