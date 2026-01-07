Громадянська ініціатива, яка пропонує заборонити феєрверки у Фінляндії, зібрала понад 50 000 підписів і, таким чином, буде розглянута у парламенті.

Про це пише Yle, передає Інше ТВ.

Ініціативу було складено в останній день минулого року. Тобто вона зібрала необхідну кількість підписів лише за кілька днів.

В ініціативі пропонується заборонити виробництво, імпорт, продаж та використання феєрверків. Мета – захистити здоров’я та безпеку людей, навколишнє середовище, а також благополуччя тварин.

В даний час у Фінляндії феєрверки можна продавати з 27 по 31 грудня, якщо покупець не має окремого дозволу на використання цих виробів. Використання феєрверків, призначених для приватних осіб, дозволено у новорічну ніч з шостої вечора до другої години ранку.

