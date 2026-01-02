У ніч проти 1 січня нідерландська поліція заарештувала близько 250 людей. У країні фіксували велику кількість викликів екстрених служб та нападів на правоохоронців й рятувальників.

Про це пишуть Dutch News та BBC.

«Майже всі доступні сили поліції в Нідерландах були на службі. Це було справді максимальне розгортання сил, яке тривало більшу частину ночі», — заявив в. о. начальника поліції Віллем Пауліссен.

Незабаром після півночі номер екстреної служби був тимчасово перевантажений, здебільшого через велику кількість повідомлень про пожежі. Найбільші пожежі спалахнули в історичній церкві Вонделькерк в Амстердамі, спортивному залі в Бедюмі та магазин матраців в Гіллегомі.

Загалом у новорічну ніч, яку поліціянти описали як «насильницьку», по країні заарештували 250 людей. Лише в одному Амстердамі затримали 52 людей. Швидка допомога у столиці виїжджала 275 разів, а пожежна служба — понад 300.

Поліціянти повідомляли, що теж потрапляли під атаки нападників. Зокрема, голова нідерландської профспілки поліціянтів Найн Куйман заявляла, що під час своєї зміни в Амстердамі її закидали феєрверками та іншими вибуховими речовинами.

Через інциденти з феєрверками у країні цієї ночі загинули щонайменше дві людини, а інші, серед яких і діти, зазнали серйозних травм.

Орган безпеки Роттердама-Рейнмонда заявив, що це була «шалено напружена ніч» з рекордною кількістю екстрених викликів. Протягом трьох годин після півночі оператори обробляли в середньому сім екстрених викликів на хвилину, а загальна кількість таких викликів зросла на понад 60%.

Міністр юстиції Нідерландів Форт ван Остен засудив рівень насильства цієї ночі у країні, зокрема й напади на рятувальників і поліціянтів.

«По всій країні поліція, пожежна служба та інші служби допомоги стикалися з цілеспрямованою агресією. При цьому постраждали і рятувальники. Це незрозуміло і неприйнятно. Вони відклали власні святкування і залишили свої домівки, щоб подбати про нашу безпеку. Це заслуговує на повагу», — наголосив посадовець.

Остання новорічна ніч з феєрверками в Нідерландах

Згідно з ухвалою парламенту Нідерландів, уже в наступну новорічну ніч, тобто на зламі 2026/2027 років, в країні набуде чинності заборона на феєрверки. Тож останнім часом у Нідерландах населення купувало ці піротехнічні засоби в особливо великих обсягах.

За даними Асоціації піротехнічної промисловості, було продано феєрверків на суму 129 мільйонів євро порівняно зі 118 мільйонами євро попереднього року, повідомляло місцеве видання De Volkskrant.

Масштабна контрабанда небезпечних феєрверків

Так само значно збільшилися обсяги завезених в країну нелегальним шляхом заборонених і раніше – подеколи вкрай небезпечних – феєрверків, на що вказують у поліції. За даними правоохоронців, ці феєрверки мають величезну вибухову силу, власне, за потужністю поліція прирівнює їх до бомб і гранат. Цього року до кінця грудня було вилучено близько 112 тонн незаконно ввезених феєрверків.