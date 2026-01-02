Кілька людей загинули під час заворушень в Ірані, повідомили в четвер іранські ЗМІ та правозахисні групи. Це найбільші протести в Ісламській Республіці за три роки через погіршення економічних умов, що спричинили насильство в кількох провінціях.

Троє протестувальників загинули та 17 отримали поранення під час нападу на поліцейську дільницю в західній провінції Ірану Лорестан, передає Reuters

Влада підтвердила одну смерть у західному місті Кухдашт, а Hengaw повідомив про ще одну смерть у центральній провінції Ісфахан.

Зіткнення між протестувальниками та силами безпеки знаменують собою значну ескалацію заворушень, які поширилися по всій країні з того часу, як власники магазинів почали протестувати в неділю проти дій уряду щодо різкого падіння валюти та швидкого зростання цін.

КРИТИЧНИЙ МОМЕНТ

Правителі Ірану борються із західними санкціями, які завдали шкоди економіці, яка вже потерпає від інфляції понад 40%, що посилилася авіаударами Ізраїлю та США в червні, спрямованими проти ядерної та балістичної ракетної інфраструктури країни та військового керівництва.

Тегеран відповів на протести пропозицією діалогу разом зі своїми заходами безпеки.

Речник уряду Фатемех Мохаджерані заявила в четвер, що влада проведе прямий діалог з представниками профспілок та торговців, але не надавши подробиць.

«Басідж» – це добровольче воєнізоване формування, вірне Верховному лідеру аятоллі Алі Хаменеї. Воно пов’язане з Корпусом вартових Ісламської революції, який у четвер звинуватив причетних до заворушень у Кухдашті у «скористанні атмосферою народних протестів.

Торговці, власники магазинів та студенти низки іранських університетів протестують вже кілька днів та закривають великі базари. У середу уряд закрив значну частину країни, оголосивши вихідний через холодну погоду.

Влада останніми роками придушувала протести через такі проблеми, як високі ціни, посуха, права жінок та політичні свободи, часто за допомогою жорстких заходів безпеки та численних арештів.

Економіка Ірану роками переживає труднощі, головним чином через санкції США та Заходу щодо ядерної програми Тегерана. Регіональна напруженість призвела до 12-денної повітряної війни з Ізраїлем у червні, що ще більше погіршило фінансове становище країни.

Іранський ріал втратив приблизно половину своєї вартості відносно долара у 2025 році, а офіційна інфляція досягла 42,5% у грудні.

За статистикою Hengaw, іранські протести вже призвели щонайменше до 119 затримань, сімох загиблих і 33 поранених.