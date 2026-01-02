1 січня та в ніч проти 2 на території Миколаївщини зареєстровано п’ять пожеж.

Дві виникли в житловому секторі в Баштанському районі, на одній загинув чоловік. У м. Новий Буг загорілась господарча споруда на території приватного домоволодіння. Під час розвідки вогнеборці виявили тіло загиблого чоловіка. Пожежу ліквідували площею 30 кв. м.

Інший епізод виник у с. Великопілля Горохівської громади. Горіли: житловий будинок, гараж, 2 легкові автомобілі та господарча споруда. Попередньо, займання виникло у гаражі та розповсюдилось на інші споруди. Площа пожежі склала 75 кв. м. До гасіння залучався підрозділ ДСНС та відділення МПО с. Горохівка.

Також зареєстровано пожежу легкового автомобіля ВАЗ 2101 у с. Щасливка Доманівської громади Вознесенського району — її ліквідували на площі 2 кв. м.

Ще два епізоди — пожежі сміття: одна в будівлі, яка не експлуатується у м. Очаків Миколаївського району, інша — у пластиковому контейнері у м. Миколаєві.

Від ДСНС до гасіння залучались 24 вогнеборці, 6 спецавтомобілів.