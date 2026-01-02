У ніч на 2 січня 2026 року (з 18:00 01 січня) противник атакував 116 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів із напрямків: Міллєрово, Курськ, Шаталово, Орел, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ – рф., Чауда, Гвардійське – ТОТ АР Крим, близько 70 із них – “шахеди”.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Як повідомили в Командуванні Повітряних сил ЗСУ, за попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 86 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання 27 ударних БпЛА на 23 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на двох локаціях.

Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки!

Як повідомляло Інше ТВ, На Миколаївщині вночі знешкоджено 13 ворожих БпЛА, вчора росіяни атакували FPV-дронами три громади