Протягом 2025 року ворогом було окуповано 4336 кв км української території, що становить приблизно 0.72% від усієї території України.

Всього ж з 1 січня 2023 р. по 1 січня 2026 року приріст окупованої території склав 7463 кв км або ж 1.23% від усієї території. У порівнянні з попередніми роками 2025-й був дійсно складним для Сил Оборони України.

Про це повідомляють аналітики DeepState, передає Інше ТВ.

У розрізі областей ситуація з окупацією території наступна:

🛑Дніпропетровська — 0.6% (за останній рік +0.6)

🛑Сумська — 1.0% (+1)

🛑Харківська — 4.7% (+1.3)

🛑Херсонська — 72% (-)

🛑Запорізька — 74.8% (+2.1)

🛑Донецька — 78.1% (+10.6)

🛑Луганська — 99.6% (+0.6)

У порівнянні з 2022-м за 3 роки ситуація змінилася наступним чином:

🛑Дніпропетровська — 0% ▶️ 0.6%

🛑Сумська — 0% ▶️ 1%

🛑Харківська — 1.9% ▶️ 4.7%

🛑Херсонська — 72% ▶️ 72%

🛑Запорізька — 72.8% ▶️ 74.8%

🛑Донецька — 56.7% ▶️ 78.1%

🛑Луганська — 97.9% ▶️ 99.6%

Всього ж 116 165 кв км української землі окуповано росіянами. Це 19.25% від усієї території або кожен 5-й кв км. Крим без змін на 100% окупований. Відсоток окупованої на Кінбурнській косі Миколаївської області землі не грає ролі у цифрах.

Як повідомляло Інше ТВ, У грудні ворог окупував 445 кв км української території — на 12% менше, ніж у листопаді, – DeepState