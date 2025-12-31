В той же час зменшилася на 9% і кількість штурмових дій, що в свою чергу пов’язане з кадровими проблемами, які все частіше з’являються в армії противника.

Про це інформують аналітики DeepState, передає Інше ТВ.

«Якщо дивитися по напрямках, то найбільше просувань, а саме 35%, припадає на Слов’янський. Втрата Сіверська стала серйозним ударом, який вирішили просто забути, до того ж на цю ділянку припадає всього 5% штурмових дій, що підтверджує факт, на жаль, наявності проблем і високого рівня ефективності кацапських штурмів.

На Покровський напрямок припало 26.5% втрат територій і 32.5% штурмів. За такої інтенсивності, і незважаючи на більші, ніж зазвичай, територіальні втрати, оборона тут досі є ефективною.

Замикає трійку Гуляйпільський напрямок, де на 10% втрат припало 11% штурмів. Дуже погану динаміку створила ситуація зі 102 ОБр Тро, але незважаючи на це оборонні дії тут не можна назвати поганими.

Додатково варто відмітити Новопавлівський (Олександрівський) напрямок, де в зоні відповідальності 20 АК припало 8% втрат територій при 11% штурмових дій. До жовтня включно дана ділянка була дуже проблемною. За останні два місяці динаміка боїв впала на третину, але кількість втрачених територій впала в рази. Пов’язуємо це покращення з приходом в корпус одного з найталановитіших генералів у ЗСУ — Ніколюка», – мовиться в повідомленні аналітиків.

Як повідомляло Інше ТВ, У листопаді ворог окупував 505 кв км української території — майже вдвічі більше, ніж у вересні