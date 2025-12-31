У новорічну ніч російські війська атакували Запоріжжя за допомогою безпілотного літального апарату. Внаслідок обстрілу отримали поранення 44- та 59-річні жінки, двоє чоловіків віком 56 та 76 років, а також 15-річний хлопчик.

Парамедики надали допомогу всім постраждалим та транспортували одного постраждалого до медичного закладу. Психологи МНС надали допомогу 7 громадянам, із них 3 дитини. Ударна хвиля пошкодила багатоквартирний житловий будинок та легкові автомобілі, — йдеться у повідомленні Запорізької ОВА.