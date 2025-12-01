Цей листопад став таким же важким, як і минулорічний, оскільки ворог зумів просунутися у багатьох місцях.

Про це повідомляють аналітики DeepState, передає Інше ТВ.

Найбільше ворог мав успіх у районі Гуляйполя — 40% всіх просувань, при чому на напрямку від Гуляйполя до Горіхового припадає всього 16% штурмових дій.

Також важка ситуація у районі Покровська-Мирнограду, на який припадає 32.5% всіх атак противника. Росіяни поблизу та у Покровську зайняли 35 кв км, а у районі Мирнограду – 21.5 кв км. У сумі це 56.5 кв км, що становить всього 11% від всіх просувань.

По решті напрямків просування без аномалій, за винятком Сіверська, де відбулася активізація ворога, а також Одрадне-Амбарне.

Всього ж за листопад російські окупанти провели 5990 штурмових дій — з листопада минулого року більше було тільки минулого грудня, а за цей рік це найбільший місячний показник.

