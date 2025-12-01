У Центральній міській бібліотеці ім. М. Кропивницького відбулися XVIII Миколаївські відкриті екологічні читання «Збережемо для нащадків».

Це щорічна подія, яка вже багато років об’єднує науковців, представників природоохоронної справи, влади, громадських активістів, всіх, хто працює у сфері екопросвіти й збереження довкілля, інформує на своїй сторінці в Фейсбук бібліотека.

Захід тривав у змішаному форматі – офлайн і онлайн, що дозволило долучитися учасникам не лише з Миколаєва, а й з інших регіонів.

У фокусі цьогорічних читань – благоустрій та озеленення міста, енергозбереження адаптація до змін клімату, переробка відходів від руйнувань, охорон навколишнього середовища, питання екологічної освіти, реалізація екологічних проектів, досліджень, громадських ініціатив тощо.

Програма конференції була насиченою. Переважна кількість доповідачів були присутні офлайн, що дало змогу в умовах відключення світла більш ефективно організувати захід.

Високий рівень конференції забезпечила присутність науковців провідних вишів Миколаєва, які представили доповіді на актуальні теми.

Особливою подією стало відеозвернення Дар’ї Цимбалюк – науковиці, доцентки Чиказького університету та авторки книги «Екоцид в Україні. Екологічна ціна війни росії». У дослідженні авторка приділяє увагу й локальним історіям нашого південного регіону, фіксуючи реальні екологічні наслідки війни.

Ключовою доповіддю Екочитань став виступ гостя з Києва к.т.н., голови Київського відокремленого підрозділу НЕЦУ, доцента кафедри національної безпеки МАУП Дмитра Гулевця. Він представив матеріали на тему «Тенденції кліматичних змін у місті Миколаєві за останні десятиліття», підготовлені у межах проєкту «Зміцнення місцевих можливостей реагування на зміну клімату в Чорноморському басейні», до реалізації якого долучаєтьсяь наше місто. Комунікаційний менеджер проекту EcosySTEM І. Арчибісов познайомив присутніх з діяльністю нового сучасного Eco-STEM Центру для дітей та молоді, що запрацював у цьому році у Миколаєві за проєктом «Надання можливостей дітям для екологічної стійкості через E-STEM — ecosySTEM», який реалізується за підтримки ЄС в рамках програми Interreg NEXT Black Sea Basin 2021–2027. До ключових доповідей увійшли також виступи начальника дільниці ресайклінгового виробництва КП «ЕЛУ автодоріг» О. Руденка та д.п.н., проф. кафедри екології ЧНУ ім. Петра Могили О. Мітрясової щодо питань переробки відходів від руйнувань.

Цікавим доповненням стало відкриття філателістичної виставки «Екологічна тематика на поштових марках світу» з колекції Дмитра Маца. Філателія, за словами пана Дмитра, це своєрідний візуальний літопис екологічної свідомості та потужний міжнародний посол ідей збереження природи.

Виставка наочно показала, як на маленькому поштовому марковому форматі відображається величезна різноманітність нашої планети та глобальна боротьба за її збереження.

Наймолодшою учасницею конференції стала учениця 9 класу Маринівського ліцею «Лідер» Доманівської селищної ради Софія Клюс з доповіддю про реалізацію громадського проєкту «Батьківський сад», а учасником найповажнішого віку – к.т.н. екс-директор ПрАТ «Вітряний парк Очаківський» В. Подгуренко, який разом з колегою к.т.н. В. Тереховим представили доповідь «Піонери промислової вітроенергетики Миколаївщини».

Читання відбулися завдяки організаторам — Центральній міській бібліотеці ім. М.Л. Кропивницького, благодійному фонду МЕТА та Центру екологічної інформації й культури бібліотеки-філії №2, за підтримки Департаменту ЖКГ ММР та сприяння Управління екології та природних ресурсів Миколаївської ОВА, а також численним партнерам та представникам міських і обласних структур, які підтримують екологічну та природоохоронну діяльність на різних рівнях.

У роботі конференції взяли участь перший заступник директора Департаменту ЖКГ Миколаївської міської ради І. Набатов, начальник відділу впровадження екологічної політики управління сталого розвитку Департаменту ЖКГ І. Бабій, заст. начальника Управління екології та природних ресурсів Миколаївської ОВА Д. Мац, виконавчий директор УАЦПБ, голова Експертно-громадської ради виконкому Миколаївської міської ради, координатор проєкту EcosySTEM А. Ващиленко, директор Центральної міської бібліотеки ім. М.Л. Кропивницького, голова правління Благодійного фонду МЕТА «Від спільного бачення – до спільних дій» І. Хоржевська.

Як повідомляло Інше ТВ, 20-21 листопада у Миколаєві проходила ХІV краєзнавча конференція (ФОТО)