У січні – листопаді 2025 року 65 платниками області задекларовано до відшкодування ПДВ на рахунки платників у банку у розмірі 637,3 млн гривень. У результаті перевірочних заходів у вказаному періоді 58 суб’єктам господарювання Миколаївщини відшкодовано податку на додану вартість у сумі 604,7 млн гривень.

Залишок невідшкодованих сум ПДВ на розрахунковий рахунок, з урахуванням попередніх періодів, станом на 01.12.2025 згідно з Реєстром заяв про повернення сум бюджетного відшкодування складає 104 млн гривень.

Нагадуємо платникам податків, що право на бюджетне відшкодування мають усі платники податку на додану вартість незалежно від терміну реєстрації, у яких є в наявності правомірне сформоване від’ємне значення між сумою податкового зобов’язання та сумою податкового кредиту.

Відповідно до пункту 200.7 статті 200 Податкового кодексу України платник податку, який має право на отримання бюджетного відшкодування та прийняв рішення про повернення суми бюджетного відшкодування, подає до відповідного контролюючого органу податкову декларацію та заяву про повернення суми бюджетного відшкодування, яка відображається у податковій декларації.