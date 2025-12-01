Протягом листопада 2025 року протиповітряною обороною Cил оборони знищено 9707 повітряних цілей.

Про це сьогодні, 1 грудня, повідомили в Командуванні Повітряних сил ЗСУ, передає Інше ТВ.

Зокрема, було збито:

▪️ 11 аеробалістичних ракет Х-47 М2 “Кинджал”;

▪️ 51 крилату ракету Х-101;

▪️ 15 балістичних ракет “Іскандер-М/KN-23”;

▪️ 20 крилатих ракет “Калібр”;

▪️ 3 керовані авіаційні ракети Х-59/69;

▪️19 крилатих ракет “Іскандер-К”

▪️ 2939 ударних БпЛА типу Shahed;

▪️ 361 розвідувальний БпЛА;

▪️ 6288 БпЛА інших типів.

Авіацією Повітряних Сил впродовж листопада здійснено 368 літаковильотів, зокрема близько 200 – на винищувальне авіаційне прикриття; понад 70 – на вогневе ураження та авіаційну підтримку військ.

У листопаді 2025 року авіацією Сил оборони України знищено близько 400 повітряних цілей, уражено командні пункти, об’єкти логістичного забезпечення, а також місця скупчення живої сили та техніки противника.

