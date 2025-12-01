Як повідомили в Офісі Генпрокурора, сьогодні, 1 грудня 2025 року, війська рф здійснили ракетний удар по центральній частині Дніпра. Удар прийшовся по одному з підприємств.

За попередньою інформацією, станом на 12:35, загинули чотири людини, 15 постраждалих.

Пошкоджено підприємство, багатоповерхівки, автомобілі, магазини та офіс банку.

Триває ліквідація наслідків. Прокурори разом із правоохоронцями на місці фіксують черговий воєнний злочин рф.

За процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури за фактом воєнного злочину розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 438 КК України.

Нагадаємо, раніше голова Дніпропетровської ОВА повідомляв, що У Дніпрі внаслідок ранкової ракетної атаки 3 загиблих (ВІДЕО)