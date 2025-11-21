20 листопада в Миколаївській обласній універсальній науковій бібліотеці розпочала роботу XIV краєзнавча конференція «Історія. Етнографія. Культура. Нові дослідження».

Про це повідомили в управлінні культури, національностей та релігій Миколаївської ОВА, передає Інше ТВ.

30 років тому співробітники Миколаївського обласного краєзнавчого музею поставили собі достатньо амбітну мету – об’єднати усіх, хто займається краєзнавством, та познайомити зацікавлену у цьому громадськість з результатами досліджень й пошуків. Зокрема йдеться про спеціалістів та аматорів, зацікавлених історико-краєзнавчою спадщиною Північного Причорномор’я.

З того часу беззмінним майданчиком для дискусій та обміном інформацією стала обласна краєзнавча конференція. Один раз на два роки кожен бажаючий, незалежно від вікової категорії професії і наукового ступеню, має можливість подавати на розгляд власні статті або матеріали.

Завдяки відкритості та доступності конференція утвердилась як провідний спеціалізований захід. Згідно з статусом конференція обласна. Втім, з огляду на географію учасників, сміливо можна говорити про її міжнародний характер. Цього разу праці надіслали науковці Миколаєва та області, Києва й Ромнів, Кишинева. Загалом на адресу оргкомітету було надіслано 75 доповідей.

Спілкування краєзнавців відбуватиметься протягом двох днів.

Як повідомляло Інше ТВ, Миколаївський краєзнавчий музей отримав у дар унікальні експонати (ФОТО)