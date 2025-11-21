Мешканці маленьких містечок з Узбекистану, Киргизстану та Таджикистану регулярно приїжджають в Україну на “заробітки”. За одну поїздку можуть отримати від двох до восьми тисяч доларів. Вимоги до таких “заробітчан-іноземців” невеликі – достатньо мати закордонний паспорт.

На них переписують десятки компаній в Україні. Ці компанії, зазвичай, проблемні. За допомогою таких ТОВок брали участь в схемах, через них відмивали бюджетні кошти. А інколи власники просто не хочуть легально закривати компанію (бо для цього треба перейти податкову перевірку), і переписують її на іноземця.

Часто компанії отримують нових іноземних власників одразу після обшуків чи відкриття кримінального провадження. Або ж перед тим, як АМКУ накладає великий штраф за порушення на тендерах. Притягнути іноземця до відповідальності майже неможливо, пише Телеграф.

У масштабну схему залучені сотні іноземців, десятки компаній і провідні українські юристи. Цією схемою користуються великі компанії, політики та чиновники. При тому з позиції закону начебто “все чисто”.

Муродбек та його український бізнес

В Україні понад 150 іноземців, які є власниками одночасно 30 компаній і більше. Серед них є і реальні інвестори, однак за підрахунками “Телеграфу” понад 95% вказаних осіб – підставні власники. Найчастіше це громадяни Киргизстану, Узбекистану та Таджикистану.

Їх привозять в Україні з однією метою – відвести до нотаріуса та переоформити на них “проблемний” бізнес. Наприклад, мешканець невеликого містечка в Узбекистані Муродбек Хамзатов лише в жовтні 2025 року офіційно став власником понад десяти українських компаній.

Так, першого жовтня харківський бізнесмен Микола Копиця переписав свою компанію “КС Техно” на згаданого узбека. Фірма “переїхала” з Харкова у Львів (адресою вказано будинок профспілок, ймовірно, орендують абонентську скриньку). Компанія займається оптовою торгівлею деталей для машин.

На цьому поповнення в “бізнес-імперії” пана Муродбека Хамзатова не зупинилось. Вже через кілька тижнів, 16 жовтня, відомий бізнесмен Ігор Хіргій покинув посаду директора “Петрол Сервіс”, а його місце зайняв той самий пан Хамзатов.

Також Хіргій перестав бути власником згаданої компанії. Фірму перейменували на “Райн Карго”, а номінальним власником став узбек, на якого в Україні оформлено вже понад 250 компаній, – Уміджон Тешабоєв. За інформацією “Телеграфа”: Тешабоєв – колега Муродбека. Його також використовують як підставного власника.

Але Хіргій зберіг за собою право підпису. Цікаво, що на відміну від першої ТОВки, у перейменового “Петрол Сервіс” дійсно можуть бути проблеми. ДБР в межах провадження 42022000000000551 розслідує обставини ввезення на митну територію України нафтопродуктів. Про які саме порушення йдеться, читайте в наступних публікаціях.

Ігор Хіргій – керівник та учасник ТОВ “Флекс-Енерджі”, голова Асоціації “Паливно-енергетичного бізнесу”.

Всього за кілька років на Муродбека вже встигли переписати 107 (!) компаній. І хоча це далеко не рекорд (“Телеграф” знає про випадки, коли на одного іноземця оформлювали понад 250 фірм), ця цифра продовжує зростати.

В лютому цього року киянин Павло Тройніков переписав на Муродбека ТОВ “ІК Стратегія”. Компанія з Києва “переїхала” в Харків та змінила назву на “Архбудтехнолоджи”. Згадки про ТОВку є в кількох кримінальних справах щодо можливого розкрадання бюджетних коштів під час проведення будівельних та ремонтних робіт в Києві та Полтаві. В обох випадках (справи 752/7603/23 та 752/6522/23) “ІК Стратегія” виконувала інженерний технічний нагляд.

Також в лютому 2025-го підприємець з Борисполя Валентин Ковмига переписав на пана Хамзатова свою компанію “Спецтехнологія”. Згідно з даними YouControl, раніше ця компанія входила в корпоративну групу Миколи та Олени Паламарчуків (займаються будівництвом, АПК та торгівлею).

Компанія, від якої позбувся Ковмига, викликала інтерес у Головного слідчого управління НПУ. Так, як йдеться в матеріалах справи 757/1621/24-к, правоохоронці вважають, що ТОВка могла брати участь у схемі з формуванням схемного податкового кредиту.

“В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ Промислова група “Спецтехнологія” сформували схемний податковий кредит з податку на додану вартість по взаємовідносинах з ТОВ “Торговий Дім “Поліхім”, ТОВ “ІВІ “АЙ БІ АЙ Інвестиційно-Інноваційна Будівельна” Група” та іншими на загальну суму понад 20 млн грн ПДВ”, – йдеться в матеріалах справи.

Наприкінці вересня цього року на Муродбека переписали компанію “ДУ-2019”, яка за даними YouControl мала відношення до “Західної інвестиційної групи”. Бенефіціарним власником до 29 вересня був Дмитро Грекулов, а після – Муродбек Хамзатов. Цього року компанія зіштовхнулась з великими проблемами. Назва ТОВки кілька разів згадуються в матеріалах розслідування масштабної податкової схеми.

Співробітники БЕБ (справа 761/16208/25) під час досудового розслідування встановили, що через мережу Stylus продають техніку, зокрема бренду Apple, мінімізуючи податки. Правоохоронці вважають, що завдяки низці ТОВок і понад 120 ФОПів вдалось недоплатити в бюджет більш як 164 млн грн податків. При тому під час обшуку в межах цієї справи у фігурантів знайшли в тому числі й печатку компанії “ДУ-2019”.

“Використовуючи у своїй діяльності мережу магазинів “STYLUS”, мінімізували у період 2021—2024 років надходження до Державного бюджету України коштів у вигляді несплаченого податку на прибуток підприємств у розмірі 164 562 500,97 грн… Встановлено, що для ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах ТОВ “СТЛС”, ТОВ “Дакартех”, ТОВ “Оскартех”, ТОВ “Торгмайдан” (попередня назва ТОВ “Технокарп”), ТОВ “Елевейшн”, ТОВ “Т23”, ТОВ “Німка”, ТОВ “Ласт Сторі” (попередня назва ТОВ “Торговий Дім Піонер”) використовуються реквізити понад 120 ФОП”, — йдеться в матеріалах справи.

Нардепи, чиновники та забудовники: гучні імена учасників схеми

Щоб переоформити свою компанію на киргиза чи узбека, доведеться заплатити близько 2 тис. доларів, розповідає корпоративний юрист, який вже користувався схемою.

“Це все законно. Їх привозять в Україну, вони приходять з документами до нотаріуса. Представник колишнього власника чи сам колишній власник офіційно продає компанію цьому іноземцю, вносять зміни в ЄДР — і все”, – розповідає юрист.

З приблизно двох тисяч доларів іноземець отримує всього 200—300 доларів. Однак якщо погодиться на оформлення одразу десятка компаній, за кілька днів можна заробити тисячі доларів.

Проаналізувавши перелік таких іноземців, “Телеграф” знайшов фірми, які належали народним депутатам, чиновникам різних рівнів, і навіть великим забудовникам та великим ритейлерам. Незабаром ми розкажемо про всіх, хто скористався послугами “підставних” іноземців.

Тут варто зазначити, що левова частка з клієнтів просто не хоче проходити детально податкову перевірку при закритті ТОВки. Наприклад, нардеп переписав на підставних осіб дві фірми, якими перестав займатись після обрання в Раду. Якби він офіційно припинив діяльність ТОВок, то пройшов би детальну податкову перевірку. А за допомогою нового власника-іноземця цієї процедури уникнув.