Уряд Фінляндії бере кредит у один мільярд євро від ЄС для фінансування оборонних закупівель.

Про це повідомляє Yle, передає Інше ТВ.

Прем’єр-міністр Петтері Орпо заявив, що фінансування можна використати для посилення сухопутних військ Фінляндії та розвитку можливостей безпілотників, особливо у співпраці з Україною.

Кредит надходить через 150-мільярдний інструмент безпеки ЄС (Security Action for Europe), призначений для надання державам-членам фінансування для зміцнення їхніх оборонних систем.

За словами Oрпо, головна перевага фінансування полягає у збільшенні замовлень на обладнання фінської оборонної промисловості.

Кредити, надані в рамках програми, мають десятирічний пільговий період і конкурентні відсоткові ставки.

Кошти з кредиту можуть використовуватися, наприклад, на закупівлю боєприпасів і ракет, систем протиповітряної оборони, кібербезпеки та покращення військової мобільності.

Safe (Security Action for Europe) є частиною ширшого плану Єврокомісії, спрямованого на зміцнення загальної оборони ЄС на 800 мільярдів євро. Єврокомісія заявила, що хоче, щоб союз міг захищатися від будь-якої форми агресії до 2030 року.

