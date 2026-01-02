Президент США Дональд Трамп різко розкритикував американського актора Джорджа Клуні та його дружину — правозахисницю Амаль Клуні — після того, як подружжя отримало громадянство Франції за прискореною процедурою, пише Politico.

Французька влада прискорила надання громадянства подружжю Клуні та їхнім дітям 26 грудня, про що стало відомо на початку цього тижня. Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро підтримав цей процес, наголосивши на благодійній діяльності пари.

У новорічну ніч Трамп опублікував у Truth Social: «Гарні новини! Джордж та Амаль Клуні, два найгірших політичних прогностики всіх часів, офіційно стали громадянами Франції, яка, на жаль, переживає серйозну проблему злочинності через їхнє абсолютно жахливе ставлення до імміграції».

Джордж Клуні є відомим і давнім збирачем коштів для Демократичної партії. У липні 2024 року він опублікував у New York Times статтю, яка привернула широку увагу, закликаючи тодішнього президента США Джо Байдена відмовитися від посади кандидата від Демократичної партії після катастрофічного виступу Байдена на теледебатах з Трампом. Менш ніж через два тижні після цього Байден знявся з перегонів.

Трамп згадав цей епізод у своєму дописі, висміюючи політичні судження Клуні. «Пам’ятаєте, як Клуні… кинув Джо під час збору коштів, лише щоб перейти на бік іншої зоряної кандидатки, Джамали (К!), яка зараз бореться з найгіршим губернатором країни, включаючи Тіма Вольца, Гевіна Ньюскама, за те, хто поведе демократів до їхньої майбутньої поразки», – написав він.

Згаданий Трампом захід зі збору коштів був організований Клуні на підтримку кампанії Байдена. Згідно з книгою двох американських журналістів, Байден не впізнав актора на заході.

Трамп продовжив свою атаку, відкинувши кінокар’єру Клуні. «Клуні отримав більше розголосу за політику, ніж за свої дуже нечисленні та абсолютно посередні фільми. Він зовсім не був кінозіркою, він був просто пересічним хлопцем, який постійно скаржився на здоровий глузд у політиці», – написав Трамп.

За словами актора, Трамп і Клуні знають один одного ще до того, як Трамп прийшов у політику. В інтерв’ю BBC у 2021 році, після першого та перед другим терміном Трампа, Клуні сказав про нього: «Він був просто болваном… Він був просто хлопцем, який ганявся за дівчатами… ось і все, що він був».

