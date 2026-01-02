Неповнолітня мешканка Первомайська відгукнулась на пропозицію отримувати гроші за перегляд відеоконтенту, а для нібито збільшення прибутку ще й перерахувала заощадження матері. У результаті жінка втратила майже 50 тисяч гривень. Поліцейські розпочали досудове розслідування та встановлюють шахраїв.

Про це повідомили в поліції Миколаївської області, передає Інше ТВ.



До Первомайського райвідділу поліції звернулась 35-річна жінка з повідомленням про злочин. Зі слів потерпілої, неповнолітня донька, скориставшись її мобільним телефоном, в одному з месенджерів відгукнулась на пропозицію отримувати плату за перегляд відео та проставлення вподобайок. Для нібито збільшення винагороди за виконану роботу дівчинка погодилась перерахувати заощадження з рахунку матері на банківську картку шахраїв.

Для здійснення перерахунку неповнолітня перейшла за посиланням та підтвердила особисті дані матері для авторизації. Внаслідок чого зловмисники отримали доступ до банківської картки заявниці та перерахували на свої рахунки всі кошти. Після цього зв’язок із псевдороботодавцем втратився, дівчина залишилася без обіцяного заробітку, а матір втратила всі заощадження.

За вказаним фактом слідчі поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 4 ст.190 КК України «Шахрайство». Санкція статті передбачає позбавлення волі до восьми років.

Як повідомляло Інше ТВ, Хотіла отримати соцдопомогу, натомість втратила кревних 88 тис.грн. – чергова жертва шахраїв на Миколаївщині