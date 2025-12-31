Мешканка Березанської громади, намагаючись отримати соціальну допомогу та зберегти власні заощадження, натрапила на шахраїв. За вказаними фактом поліцейські розпочали розслідування та встановлюють осіб аферистів.

Про це повідомили в поліції Миколаївської області, передає Інше ТВ.

До відділення поліції №8 Миколаївського райуправління звернулася 42-річна жінка із заявою про те, що стала жертвою шахраїв. Заявниця розповіла правоохоронцям, що в одній із соціальних мереж побачила оголошення про можливість отримання соціальної допомоги. Перейшовши за посиланням, вона ввела свій номер телефону. Через деякий час потерпілій зателефонував невідомий, який, представившись співробітником банку, запевнив жінку, що її кошти нібито під загрозою, і, щоб їх зберегти, потрібно надати персональні дані карткового рахунку та пароль. Виконавши умови співрозмовника, через лічені хвилини заявниця лишилася коштів – з її рахунку зникли понад 88 тисяч гривень.

За вказаним фактом слідчі відділення поліції № 8 Миколаївського райуправління розпочали кримінальне провадження за ч. 4 ст. 190 КК України «Шахрайство».

Як повідомляло Інше ТВ, Шахраї ошукали жителів Миколаївщини на майже 100 тисяч гривень – які «схеми» були задіяні