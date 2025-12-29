Щоб заволодіти коштами людей, шахраї щоразу вигадують нові схеми шахрайства, адаптуючи їх до сучасних технологій та обставин. Онлайн-покупки та дзвінки від «банку» дедалі частіше стають інструментами шахраїв.

Про це повідомляють в поліції Миколаївської області, передає Інше ТВ.

До Миколаївського районного управління поліції звернулась 40-річна жінка з повідомленням про те, що їі ошукали. Вона розповіла поліцейським, що вдень до неї зателефонував нібито працівник банку та повідомив, що є загроза несанкціонованого втручання у рахунок заявниці. Зловмисник надав заявниці номер картки, на який вона перерахувала 38 тисяч гривень з власних банківських рахунків.

З аналогічною заявою про вчинення шахрайських дій до відділення поліції №2 Миколаївського райуправління звернувся 36-річний мешканець Миколаївського району. Зі слів заявника, на одній із онлайн-платформ оголошень він знайшов вигідну пропозицію купівлі вугілля, брекетів та плетів з дубу. Зв’язавшись із нібито продавцем, чоловік узгодив умови та перерахував понад 38 тисяч гривень на вказаний шахраями рахунок. Однак товар після отриманих коштів «продавець» так і не надіслав та перестав виходити на зв’язок.

За вказаними фактами дізнавачі розпочали кримінальні провадження за ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України — шахрайство. Санкція статті передбачає покарання до трьох років обмеження волі. Наразі поліцейські встановлюють особи зловмисників та притягнення їх до відповідальності.

