Маскуючись під працівників фінустанови, телефонні аферисти ввели жінку в оману щодо небезпеки грошей на її рахунку, внаслідок чого вона власноруч перевела всі заощадження на картку шахраїв.

Про це повідомляють в поліції Миколаївської області, передає Інше ТВ.

До Первомайського райвідділу поліції надійшла заява від 65-річної жінки про те, що її ошукали шахраї. Зі слів потерпілої, на її мобільний телефон подзвонив нібито працівник служби безпеки банку та повідомив, що кошти на її рахунку у небезпеці через кібератаку. Заявниця, повіривши зловмиснику, задля збереження заощаджень власноручно перерахувала зі свого рахунку на банківську картку шахраїв понад 42 тисяч гривень.

Дізнавачі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст.190 Кримінального кодексу України «Шахрайство». Санкція статті передбачає покарання до трьох років обмеження волі.

