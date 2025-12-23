Держспецзв’язку попереджає про нову схему кібершахрайства, орієнтовану на людей похилого віку. Зловмисники розсилають у месенджерах фейкові повідомлення з вимогою підтвердити вік для нібито подальшого нарахування пенсій. Пенсіонерам пропонують перейти за посиланням та заповнити анкету. Про це пише УНН.

Перехід за сумнівними адресами та введення персональних чи банківських даних дає шахраям повний доступ до конфіденційної інформації. Отримані відомості використовуються для зламу акаунтів у соціальних мережах, доступу до онлайн-банкінгу та викрадення грошей з рахунків.

Важливо! Усі пенсійні виплати та порядок їх призначення чи припинення визначені лише законами України. Будь-які зміни відбуваються виключно через офіційні рішення Верховної Ради України та Уряду, а не через анонімні повідомлення в інтернеті та месенджерах – йдеться у повідомленні Держспецзв’язку.

Щоб не стати жертвою зловмисників, фахівці рекомендують дотримуватися базових правил цифрової гігієни. Не відкривати посилання в підозрілих повідомленнях і не вводити жодних даних на сторонніх сайтах. Такі повідомлення слід негайно видаляти.

Для перевірки будь-якої інформації щодо соціальних виплат, пенсій або пільг необхідно використовувати лише офіційні вебресурси державних органів. У разі виникнення сумнівів звертатися безпосередньо до територіальних відділень Пенсійного фонду України.