Сьогодні, 23 грудня 2025 року, в Туреччині розбився літак (бізнес-джет Falcon 50), на борту якого перебував начальник Генерального штабу Лівії генерал-полковник Мухаммед Алі аль-Хаддад.

Літак зник із радарів о 20:52 за місцевим часом невдовзі після вильоту з аеропорту Есенбога в Анкарі. Катастрофа сталася в районі Хаймана (провінція Анкара).

Екіпаж надіслав запит на екстрену посадку через технічну несправність, після чого зв’язок було втрачено. На борту перебувало 8 осіб: генерал аль-Хаддад, лівійська делегація з 4 осіб та 3 члени екіпажу.

Сьогодні лівійський воєначальник проводив офіційні зустрічі в Анкарі з міністром оборони Туреччини Яшаром Гюлером.

Через інцидент аеропорт Есенбога тимчасово призупиняв приймання та відправлення рейсів. Наразі на місці працюють пошуково-рятувальні служби.