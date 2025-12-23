За даними всесвітньої організації автовиробників (ОІСА), за 9 місяців 2025 року глобальне виробництво автотранспорту склало понад 68,7 млн од. Це на 4% більше, ніж за аналогічний період 2024 року. Про це повідомляє Укравтопром, пише УНН.

Найбільша частка з цієї кількості належить легковим автомобілям, яких було виготовлено 50,2 млн штук (+6%). Легких комерційних автомобілів виготовлено 15,5 млн од. (-1%), великих вантажних авто – 2,8 млн од. (+3%), а автобусів – 231,5 тис од. (+12%)- йдеться у повідомленні.

Найбільшим автовиробником у світі залишається Китай, де з січня по вересень було виготовлено 24 332 696 одиниць автотранспорту (+13%). Друге місце посідає США, з результатом у 7 780 247 од. (-4%). Третій результат продемонструвала Японія – 6 219 150 од. (+4%).

Також у першу п’ятірку потрапили: Індія – 4 802 843 млн од. (+5%) та Німеччина – 3 145 440 млн одиниць (+2%).