Мюльманн, депутат від «Альтернативи для Німеччини» у парламенті Тюрингії, привернув увагу через численні запити до регіонального уряду, які, на думку опонентів, можуть бути корисними для російської розвідки. Йдеться про інтерес до тем місцевої протидії дронам та транзиту західних озброєнь до України через територію Тюрингії, пише Politico.

Зокрема, Мюльманн неодноразово вимагав детальну інформацію про масштаби військових перевезень із 2022 року, а також про технічні можливості поліції Тюрингії щодо виявлення й нейтралізації безпілотників. В один із днів він подав одразу вісім запитів, пов’язаних із системами захисту від дронів, наполягаючи на розкритті типів обладнання та рівня його тестування. Однак, сам політик заперечує будь-яку співпрацю з Росією.

Не зможете довести

Лідери «Альтернативи для Німеччини» часто займають позиції, вигідні для Кремля, виступаючи за відновлення економічних зв’язків та імпорту газу, а також за припинення допомоги Україні у сфері озброєнь. Однак їхні політичні опоненти часто звинувачують їх у тому, що вони діють не лише з переконань, а й за наказом Москви. Наприклад, депутатка від партії «Зелені» Ірен Міхаліч минулого місяця назвала партію «троянським конем» президента Росії Володимира Путіна в Німеччині.

Політики «Альтернативи для Німеччини» заперечують звинувачення в тому, що вони використовують свою зростаючу парламентську владу як на національному рівні, так і в землях Німеччини, щоб спробувати передати конфіденційну інформацію Кремлю.

Тіно Хрупалла, один з національних лідерів «Альтернативи для Німеччини», рішуче заперечив звинувачення у тому, що його партія намагається розкрити маршрути постачання зброї на користь Кремля.

«Громадяни мають законні побоювання щодо того, що вони бачать і переживають на автомагістралях щовечора», – сказав він минулого місяця в ток-шоу, коли його запитали про запити Мюльмана. «Це все законні запитання від члена парламенту, який стурбований і який серйозно ставиться до турбот і потреб громадян. Ви робите натяки, що досить підступно; ви звинувачуєте нас у речах, які ви ніколи не зможете довести».

Голова спецкомітету Бундестагу з контролю за спецслужбами Марк Генріхманн застеріг, що навіть без доступу до секретних даних загальне число таких запитів може дозволити скласти цілісну картину маршрутів поставок гуманітарних матеріалів і військових товарів у напрямку України.