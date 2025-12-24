Сьогодні вночі був атакований ВАТ «Єфремівський завод синтетичного каучука».

Супутники NASA FIRMS також фіксують пожежу на території підприємства.

ВАТ «Єфремівський завод синтетичного каучуку» є великим виробником синтетичних полімерів та випускає такі основні види продукції:

високомолекулярний поліізобутилен;

низькомолекулярний поліізобутилен;

поліізобутиленові присадки, що загущають;

1,4-цис-бутадієновий низькомолекулярний каучук СКДН-Н;

1,2-вініл-бутадієновий низькомолекулярний каучук СКДСН;

низькомолекулярний поліізопрен НМПД.

В даний час на підприємстві розроблені та впроваджуються технології виробництва нових видів продукції, включаючи: