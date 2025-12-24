Сьогодні вночі був атакований ВАТ «Єфремівський завод синтетичного каучука».
Супутники NASA FIRMS також фіксують пожежу на території підприємства.
ВАТ «Єфремівський завод синтетичного каучуку» є великим виробником синтетичних полімерів та випускає такі основні види продукції:
- високомолекулярний поліізобутилен;
- низькомолекулярний поліізобутилен;
- поліізобутиленові присадки, що загущають;
- 1,4-цис-бутадієновий низькомолекулярний каучук СКДН-Н;
- 1,2-вініл-бутадієновий низькомолекулярний каучук СКДСН;
- низькомолекулярний поліізопрен НМПД.
В даний час на підприємстві розроблені та впроваджуються технології виробництва нових видів продукції, включаючи:
- низькомолекулярний 1,4-цис-бутадієновий модифікований каучук СКДН-Н(М) з покращеною адгезією;
- гідроксильований низькомолекулярний полібутадієн ЕФРОДІЄН ДІОЛ;
- композиційний матеріал ЛЕНПРЕН (на основі поліізобутилену та поліізопрену).