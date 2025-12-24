Удар на початку цього року пробив отвір у зовнішній захисній оболонці, що викликало попередження Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) про те, що об’єкт «втратив свої основні функції безпеки».

В інтерв’ю AFP директор станції Сергій Тараканов заявив, що повне відновлення цього укриття може тривати від трьох до чотирьох років, і попередив, що ще одне російське влучання може призвести до руйнування внутрішньої оболонки.

«Якщо ракета або безпілотник влучить безпосередньо в нього, або навіть впаде десь поруч, наприклад, «Іскандер», не дай Боже, це спричинить міні-землетрус у цьому районі», — сказав Тараканов.

«Іскандер» — це російська система балістичних ракет малої дальності, яка може нести різноманітні звичайні боєголовки, включаючи ті, що призначені для знищення бункерів.

«Ніхто не може гарантувати, що укриття залишиться стояти після цього. Це головна загроза», — додав він.

Залишки атомної електростанції покриті внутрішньою сталебетонною радіаційною оболонкою, відомою як Саркофаг і поспішно збудованою після катастрофи, та сучасною високотехнологічною зовнішньою оболонкою, яка називається Новим безпечним конфайнментом (НБК).

Дах НБК був серйозно пошкоджений внаслідок удару російського безпілотника в лютому, що спричинило велику пожежу в зовнішній обшивці сталевої конструкції.

«Наш НБК втратив кілька своїх основних функцій. І ми розуміємо, що нам знадобиться щонайменше три-чотири роки, щоб відновити ці функції», – додав Тараканов.

МАГАТЕ заявило на початку цього місяця, що інспекційна місія виявила, що укриття «втратило свої основні функції безпеки, включаючи здатність до утримання, але також виявило, що не було постійних пошкоджень його несучих конструкцій або систем моніторингу».

Директор Тараканов повідомив AFP, що рівень радіації на об’єкті залишається «стабільним і в межах норми».

За його словами, отвір, утворений внаслідок зіткнення з дроном, накрили захисним екраном, але 300 менших отворів, утворених пожежниками під час боротьби з вогнем, все ще потребують заповнення.