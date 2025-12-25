Ви знали, що на аукціоні можна придбати незабрані посилки з Укрпошти? Стартова ціна лоту всього 1200 грн аж за 100 коробок в наборі. Якщо пощастить, за ці гроші ви можете отримати айфони, дорогущі ноутбуки, коштовні прикраси та відбити гроші за лот у десятикратному розмірі.

В такому аукціоні взяли участь журналісти Інформатора. Але не так сталося, як гадалося!

Щоб бути на одному рівні з такими гігантами, як Amazon, USPS, FedEx, Royal Mail Укрпошта з травня 2024 року долучилася до міжнародної практики продажу незатребуваних поштових відправлень. Як зазначається на офіційному сайті Укрпошти, це просто скарбниця корисних речей.

Усі лоти Укрпошта продає виключно через онлайн аукціони на платформі ProZorro. Візуально дуже складно зрозуміти, що там в них всередині, тому це дійсно лотерея. В надії на різдвяне диво, Інформатор долучився до аукціону. Ми безкомпромісно перебили ставки наших суперників, виклавши 14680 грн. І отримали 100 коробок скарбів.

Ми без проблем забрали їх з поштового складу Дніпра і приступили до розпаковки.

Крім ношених речей, ми отримали:

Величезну сумку з іржавими санками та двома дохлими мишами

Коробку, в якій колись був якийсь гаджет, із пляшкою від “Моршинської”, заповненою водою з-під крану.

Пакет з папірцями

Пакет із порожнім чорним пакетиком, в якому продають навушники та інші корисні штуки

Пакет із порожньою чорною коробочкою для прикрас

Коробочка з папірцями та завареним чайним пакетиком

Коробочка з папірцями з дивними написами та “50 совєцькими рублями”

Коробка із сосками, які хтось смоктав

Коробка від косметики Оріфлейм без косметики

Потертий ноутбук без оперативної пам’яті

Пакет з порожньою коробкою від мобільних аксесуарів



Із відносно корисного у сотні посилок були: дитячі книжки Бодо Шефера, ящик лапчатки білої, лікарської рослини, дитяча діадема, дешеві сережки і обручки, декілька пробників парфумів, скотч Укрпошти, майже нові амортизатори, викрутка для перевірки фази, новенькі пасатижі. Дуже дивно, що до них не добрались миші.

“Ні покупець, ні Укрпошта не знають до моменту купівлі, що саме в лотах — у тому й особливий вайб. І щоб повністю чесно та прозоро — працівники компанії участі в аукціонах не беруть. Укрпошта продає невручені посилки великими лотами й навіть не здогадується, що в них — книжка, шкарпетка чи новий смартфон. «Вигідна ціна на конкретну посилку» чи будь-які інші пропозиції — шахрайство. Блокуйте таких «помічників» і чекайте на справжній аукціон у своєму місті”, – пише Укрпошта на своєму сайті.

Але, перебираючи весь цей непотріб, ми не могли здогадатися, хто і навіщо слав би це поштою. Укрпошта запевняє, що ці посилки ніхто не відкриває. Якщо це правда, пояснити такий набір речей можна лише магією.

«З моменту запуску ми бачили, як люди знаходили в лотах усе — від планшетів до велосипедних рам. Це драйв, азарт і водночас можливість для бізнесу. Хтось отримує вигідні товари для перепродажу, а хтось — контент для соцмереж. Що буде у вашій коробці, ми не знаємо. Але гарантуємо — нудно не буде!», — розповідає генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський.

Інформатор, витративши гроші, отримав купу сміття та контент для соцмереж. Тобто, нема на що жалітися.