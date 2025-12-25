Дев’ятивалентна вакцина “Гардасил” цього місяця надійшла на склад Медичних закупівель України. Вона захищає від дев’яти типів вірусу папіломи людини, включно з високим ризиком розвитку раку шийки матки та інших онкологічних захворювань.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я України.

Дев’ятивалентна вакцина проти вірусу папіломи людини (ВПЛ) цього місяця надійшла в Україну на склад Медичних закупівель України (МЗУ). До кінця грудня її доставлять у регіони, щоб з 1 січня розпочалася обов’язкова вакцинація дівчат віком 12–13 років відповідно до оновленого національного Календаря профілактичних щеплень.

МЗУ придбали цю вакцину на запит Міністерства охорони здоров’я України у липні 2025 року, використовуючи для закупівлі механізм договорів керованого доступу (ДКД) терміном на два роки.

Зокрема, перша партіябуде розвезена МЗУ в регіони до кінця грудня у координації з Центром громадського здоров’я України (ЦГЗ). Поставка решти обсягів запланована влітку 2026 року.

Що таке вірус папіломи людини?

Вірус папіломи людини (ВПЛ) — це група вірусів, які вражають шкіру та слизові оболонки та передаються переважно статевим шляхом. Інфікування ВПЛ може призводити до появи доброякісних утворень (наприклад, бородавок) або розвитку онкологічних захворювань.



Існує понад 200 типів ВПЛ, які поділяються на групи високого та низького онкогенного ризику. За даними звіту Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), у 2019 році ВПЛ став причиною близько 620 тисяч випадків раку у жінок і 70 тис. у чоловіків, при цьому рак шийки матки — четвертий за поширеністю серед жінок.

Що це за вакцина?

Закуплена вакцина має торговельну назву «Гардасил» і виробляється американською компанією Merck Sharp & Dohme (MSD). Вона формує захист від дев’яти типів ВПЛ, включно з високоонкогенними типами 16 та 18.

Впровадження профілактичного щеплення проти ВПЛ до Календаря щеплень це важливий крок у профілактиці раку шийки матки та інших захворювань, спричинених ВПЛ, таких як рак вульви, піхви, анального каналу тощо. За даними ВООЗ, ВПЛ є причиною до 70% випадків раку шийки матки.

Згідно з даними Національного канцер-реєстру, в Україні щорічно реєструється близько трьох тисяч злоякісних новоутворень шийки матки. А згідно даних ВООЗ, рівень смертності від цього захворювання перевищує середній показник по ЄС у 2,5 рази.

За даними ВООЗ, безоплатне однократне щеплення проти ВПЛ для дівчат відповідно до національного календаря проводиться у 84 країнах. Загалом вакцинація проти ВПЛ включена до національних програм імунізації 149 країн світу.

Довідково. З 2022 року МЗУ використовують механізм ДКД для закупівлі важливих інноваційних та дороговартісних препаратів. Його суть у тому, що завдяки прямим перемовинам з виробниками оригінальних препаратів держава укладає з ними ексклюзивні договори. Завдяки конфіденційності, зокрема інформації про вартість та кількість лікарського засобу, виробники дають набагато нижчі від ринкових ціни.