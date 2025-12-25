Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу.

З початку доби відбулося 115 бойових зіткнень.

Про це йдеться в оперативній інформації Генштабу ЗСУ станом на 22:00 25.12.2025.

Противник завдав 50 авіаційних ударів, скинув 108 керованих авіабомб. Крім того, застосував 4060 дронів-камікадзе та здійснив 2792 обстріли населених пунктів та позицій наших військ.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках сьогодні ворог завдав одного авіаудару, застосувавши одну керовану авіабомбу, здійснив 68 обстрілів, з яких один – із реактивної системи залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку противник штурмував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Вовчанськ, Дворічанське та у бік Вільчі. Українські підрозділи відбили сім атак, ще одне бойове зіткнення наразі триває.

Одну атаку відбили українські захисники на Куп’янському напрямку – у бік Глушківки.

На Лиманському напрямку українські воїни зупинили вісім атак у районах населених пунктів Новоселівка, Ставки, Новосергіївка та в бік Озерного, Зарічного. Ще одне боєзіткнення триває.

На Слов’янському напрямку наші оборонці відбивали п’ять спроб окупантів просунутися в районах Сіверська, Серебрянки.

Одну атаку відбили українські захисники на Краматорському напрямку – у районі населеного пункту Новомаркове.

На Костянтинівському напрямку окупанти сьогодні 14 разів штурмували позиції наших оборонців поблизу населених пунктів Костянтинівка, Олександро-Шультине, Плещіївка, Клебан-Бик, Щербинівка та Софіївка.

На Покровському напрямку ворог здійснив 26 атак. Окупанти намагалися просунутися поблизу населених пунктів Червоний Лиман, Родинське, Мирноград, Леонтовичі, Котлине, Молодецьке, Філія, Дачне та в напрямку Новопавлівки, Нового Шахового, Кучерового Яру, Новоекономічного. Наразі точиться один бій.

За попередніми підрахунками, сьогодні на цьому напрямку наші воїни ліквідували 48 окупантів та поранили 24; знищили одну артилерійську систему, 21 одиницю безпілотних літальних апаратів, три одиниці автомобільного транспорту, три антени-ретранслятори, три склади боєприпасів та одне укриття особового складу противника; значно пошкодили танк, дві артилерійські системи, 11 укриттів особового складу противника.

На Олександрівському напрямку українські підрозділи зупинили 14 атак окупантів у районах населених пунктів Привільне, Рибне, Красногірське, Зелений Гай, Вороне, Ялта, Олександроград та у бік Іскри, Вишневого, Єгорівки. Наразі точиться один бій.

На Гуляйпільському напрямку відбулося сім атак окупантів – у районах населених пунктів Успенівка і Гуляйполе та у бік Добропілля. Авіаударів противника зазнали Залізничне, Гуляйполе, Тернувате, Білогір’я.

На Оріхівському напрямку ворог атакував позиції наших захисників у бік Павлівки.

На Придніпровському напрямку дві ворожі атаки закінчились для окупантів безрезультатно. Противник завдав авіаційного удару керованими авіаційними бомбами по населеному пункту Новотягинка.

