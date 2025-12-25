Зі США обговорюється питання про спільне управління Запорізької АЕС без участі України. Американська сторона зацікавлена ​​в організації майнінгу на ЗАЕС, – російський диктатор Володимир Путін на зустрічі з представниками бізнесу, повідомляє “Комерсант”.

“Водночас з ініціативи США розглядаються постачання електроенергії “на” Україну.

На станції продовжують працювати українські фахівці, проте тепер мають російські паспорти”, — заявив путін.

Нагадаємо, як повідомляло ІншеТВ, президент Зеленський, відповідаючи на питання журналістів щодо 20 пунктів проєкту мирної угоди, говорив, що компромісна позиція України – ЗАЕС експлуатується спільним підприємством, до складу якого входять США та Україна: 50% виробленої електроенергії дається Україні, а ще щодо 50% – США самостійно визначає свій розподіл.